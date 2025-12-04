Calendario laboral 2026: festivos, puentes y vacaciones oficiales en Colombia

Colombia está entre los países del mundo que cuentan con más días festivos a lo largo del año. Adicionalmente, la Ley Emiliani permite, desde 1984, que muchas de estas festividades se trasladen al lunes siguiente, garantizando así los puentes festivos.

En ese sentido, Colombia se prepara para disfrutar de los días festivos desde enero, que cuenta con dos fechas no laborables. Además de ello, le contamos cuándo se tienen planeadas las vacaciones oficiales de los colegios, para así planificar sus viajes con tiempo.

¿Cuáles son los días festivos del 2026 en Colombia?

Este es el calendario de los días festivos en Colombia mes a mes:

Enero:

1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo 12 de enero: Día de los Reyes Magos (puente festivo 10 al 12 de enero)

Marzo

23 de marzo: Día de San José (puente festivo del 21 al 23 de marzo)

Abril

2 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo

Mayo

Primero de Mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente festivo del 16 al 18 de mayo)

Junio

8 de junio: Corpus Christi (puente festivo del 6 al 8 de junio)

Corpus Christi (puente festivo del 6 al 8 de junio) 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (puente festivo del 13 al 15 de junio)

Sagrado Corazón de Jesús (puente festivo del 13 al 15 de junio) 29 de junio: San Pedro y San Pablo (puente festivo del 27 al 29 de junio)

Julio

20 de julio: Día de la Independencia (puente festivo del 18 al 20 de julio)

Agosto

7 de agosto: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá 17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente festivo del 15 al 17 de agosto)

Octubre

12 de octubre: Día de la Raza (puente festivo del 10 al 12 de octubre)

Noviembre

2 de noviembre: Día de Todos los Santos (puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre)

Día de Todos los Santos (puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre) 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente festivo del 14 al 16 de noviembre)

Diciembre

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Navidad

¿Cuándo son las vacaciones oficiales en Colombia en 2026?

Así las cosas, las fechas establecidas para los periodos vacacionales de los colegios serán, según la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, las siguientes:

Inicio del periodo: del 13 al 25 de enero.

del 13 al 25 de enero. Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril.

del 30 de marzo al 5 de abril. Periodo de descanso de mitad de año: del 22 de junio al 6 de julio.

del 22 de junio al 6 de julio. Receso estudiantil de octubre: del 5 al 12 de octubre

del 5 al 12 de octubre Fin de año: del 30 de noviembre al 11 de enero de 2027.



