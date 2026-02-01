¿Cuántos puentes festivos quedan en 2026?: Fechas exactas para programar sus descansos

El 2026 trajo consigo diferentes cambios para todos los colombianos, no obstante, se mantienen las fechas festivas en el país.

Y es que no es un secreto que Colombia es uno de los países con más días festivos en todo el planeta Tierra. Así, la mayoría de estas jornadas hacen que se creen fines de semana largos, que son conocidos popularmente como “puentes”.

Lo anterior es un beneficio facilitado por la Ley 51 de 1983, también conocida como la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertas conmemoraciones al lunes siguiente.

Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso.

¿Cuáles son los festivos que quedan en Colombia para el 2026?

Pues bien, estos son los festivos que tendrá Colombia en 2026:

Marzo (un festivo)

Marzo 23: Día de San José

Abril (dos festivos)

Abril 2: Jueves Santo

Abril 3: Viernes Santo

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)

Diciembre 8: Inmaculada Concepción

Diciembre 25: Navidad

¿Cuál es el mes con más festivos en 2026?

Para el mes de junio Colombia contará con tres festivos, curiosamente los tres están programados para un lunes, lo que implica que habrá más posibilidades de viajar desde el fin de semana.

Lunes 8 de junio, ‘Ascensión del Señor’

Se trata de una celebración de origen católico donde se conmemora el ‘ascenso de Cristo al cielo’.

Lunes 15 de junio, ‘Corpus Christi’

De acuerdo con el portal de National Geographic, se trata de una celebración católica que se celebra de manera anual en la que se conmemora la presencia de Cristo y que se concreta con cuando los creyentes de esta religión reciben la ostia y el vino en representación del cuerpo de Cristo.

Lunes 29 de junio, ‘Sagrado Corazón de Jesús’

Nuevamente, se trata de una celebración de origen religioso, según la página web “Red Católica Mundial”, en esta fecha se honra el “Sagrado Corazón de Cristo, a través del cual se nos manifestó el amor eterno de Dios por todos”.

