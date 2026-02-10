DT del Bayern Múnich, impresionado con la temporada de Luis Díaz: “Es una máquina”

Luis Díaz no para de recibir elogios de propios y extraños por su gran temporada en el Bayern Múnich. El colombiano dio muestras de su categoría tras convertir un triplete en el más reciente compromiso de su equipo, en la goleada 5-1 sobre el Hoffenheim.

El extremo guajiro es uno de los jugadores con más minutos disputados por el Bayern durante esta campaña, siendo pieza clave para el entrenador belga Vincent Kompany. El pasado fin de semana, Lucho completó 30 partidos disputados en todas las competencias.

Kompany ya había dedicado grandes elogios a Díaz tras su imperiosa actuación contra el Hoffenheim, donde además de los tres goles, fabricó los dos penaltis para los goles de Harry Kane y ocasionó una expulsión en el equipo contrario.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Leipzig, por los cuartos de final de la Copa de Alemania, Kompany le dedicó grandes elogios a Luis Díaz, calificándolo como una “máquina”, elogiando su condición física.

“Tuvo un descanso en diciembre, lo cual fue importante para él en ese momento. Pero luego tuvimos siete partidos en 20 días en enero. Tiene una energía tremenda, Lucho es una máquina”, comentó inicialmente.

Sobre el colombiano, agregó: “A veces hay momentos difíciles. Pero muestra la misma energía en los entrenamientos de los lunes. Eso nos ha ayudado mucho esta temporada. Estos chicos han jugado muchos minutos”.

Los impresionantes números de Luis Díaz en la temporada

En sus 30 partidos disputados con el Bayern Múnich en la presente temporada, Luis Díaz registra 18 goles marcados en todas las competencias, además de seis asistencias. En la Copa de Alemania, el guajiro acumula un gol y un pasegol.