Luis Díaz marcó triplete con Bayern Múnich y así quedó en la tabla de goleadores de la Bundesliga.

¡Jornada de ensueño para Luis Fernando Díaz en la Bundesliga! Este domingo 8 de febrero, el atacante colombiano anotó un triplete en la goleada 5-1 de su equipo, el Bayern Múnich, sobre Hoffenheim en el Allianz Arena.

Aunque Harry Kane se encargó de anotar los dos primeros tantos del equipo bávaro (ambos desde el punto penal), Lucho sentenció la historia. Su primer tanto llegó al 45+2′; más adelante, en la segunda parte llegó su doblete al 62′ y al 89′ cerró el triplente, tratándose del primero que marca en el Bayern.

Lo anterior le permitió al guajiro llegar a 13 anotaciones, superando así a Denis Undav del Stuttgart y quedando en segundo lugar de la tabla de goleadores en la Budesliga. El ranking lo lidera su compañero Kane con 24 conquistas.

Tabla de goleadores de la Bundesliga

Pos. Futbolista Goles Partidos 1. Harry Kane 24 Bayern Múnich 2. Luis Díaz 13 Bayern Múnich 3. Denis Undav 11 Stuttgart 4. Michael Olise 10 Bayern Múnich 5. Haris Tabaković 10 B. Monchengladbach

Luis Díaz continúa cosechando presentaciones brillantes en la primera división alemana, recordando que además de sus 13 anotaciones, también lleva 9 asistencias (4 menos que el líder Michael Olise). Lo anterior da 22 participaciones directas de gol en los 70 tantos que ha conseguido el Bayern a lo largo de la temporada.

El próximo partido del elenco bávaro será el sábado 14 de febrero en el Weserstadion frente al Werder Bremen.

