Prensa alemana reacciona al triplete de Luis Díaz: “Ya es mejor que Robben y Ribery”

Luis Díaz es el furor de la Bundesliga. El atacante colombiano ha logrado sorprender a propios y extaños en cuestión de meses, todo esto a partir de brillantes presentaciones, actuaciones ofensivas espectaculares y estadísticas. No en vano, muchos lo consideran como el mejor refuerzo del mundo en la temporada 2025-26.

En su más reciente presentación, Lucho se llevó el balón a casa, luego de firmar un triplete, el primero desde que llegó al Bayern Múnich, en la goleada 5-1 del conjunto bávaro sobre Hoffenheim en la Bundesliga.

Prensa alemana reacciona al triplete de Luis Díaz

Actuación que no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que ya es comparado con leyendas del pasado como Franck Ribery o Arjen Robben. Por lo menos así lo anunció el diario ‘Bild’, uno de los medios más reconocidos en Alemania.

“Super Díaz ya es mejor Robbéry”, tituló el citado medio, basándose en las sorpresivas estadísticas del extremo colombiano: 18 anotaciones y 14 asistencias (32 participaciones directas de gol) en 30 partidos disputados.

Pues bien, ‘Bild’ menciona que Díaz “ya es mejor que Ribéry y Robben”, debido a que tenido mejores números que los logrados por ambas estrellas durante su temporada debut. La diferencia es abismal, teniendo en cuenta que al guajiro le restan todavía tres meses de competencia.

“En su primera temporada (2007/08) con el Bayern de Múnich, Ribéry marcó diez goles y dio 16 asistencias (26) en 30 partidos. Robben logró 14 goles y seis asistencias (20) en 30 partidos durante la temporada 2009/10″, se explica.

Pero este no fue el único medio en destacar la labor de Luis Díaz, otros más cayeron a los pies del exjugador del Junior de Barranquilla:

T-Online: “Con los tres goles del instintivo Díaz, el campeón alemán respondió con contundencia al resurgimiento del Dortmund”.

“Con los tres goles del instintivo Díaz, el campeón alemán respondió con contundencia al resurgimiento del Dortmund”. Focus: “La racha de tres goles del excepcional colombiano tras el descanso decidieron el partido"

“La racha de tres goles del excepcional colombiano tras el descanso decidieron el partido" Welt: “Enorme espectáculo de Luis Díaz... estuvo excepcional“.

