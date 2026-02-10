Duro anuncio sobre Yerry Mina, a pocos meses del Mundial: “Tiene un problema de rodilla crónico”

La Roma derrotó 2-0 al Cagliari este lunes, en juego que dio cierre a la fecha 24 de la Serie A de Italia. En el equipo visitante, brilló por su ausencia el defensa de la Selección Colombia, Yerry Mina.

Al final del encuentro, el técnico del equipo, Fabio Pisacane, explicó la ausencia del defensa caucano, refiriéndose a una situación médica que lo viene aquejando durante los últimos meses y que obliga a tenerle un cuidado especial.

“Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado", informó el entrenador Pisacane en diálogo con los medios.

El técnico añadió que buscan un plan de contingencia para poder seguir contando con el defensa colombiano en la medida de lo posible. “El objetivo es priorizar siempre al hombre por encima del jugador, por encima de todo lo demás”, dijo.

Yerry Mina solo ha podido disputar 16 partidos en la presente temporada con el Cagliari, siendo inicialista en todos ellos; en contraste, el defensa de 31 años se ha perdido 11 compromisos, todos ellos debido a su problema crónico, principalmente.

El Cagliari volverá a escena el próximo lunes, cuando reciba al Lecce, equipo que se encuentra al borde de la zona de descenso. El cuadro de Yerry Mina figura en el puesto 12 del campeonato con 28 puntos.