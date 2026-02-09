Fútbol

FC Porto Vs. Sporting de Lisboa EN VIVO: Luis Suárez titular en clásico de Portugal

Clásico de la Primeira Liga entre Sporting CP y FC Porto, un duelo clave para la lucha por el título.

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 5: Luis Suarez of Sporting CP controls the ball during the Taca de Portugal 2025/26 match between Sporting CP and AVS at Estadio Jose Alvalade on February 5, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 5: Luis Suarez of Sporting CP controls the ball during the Taca de Portugal 2025/26 match between Sporting CP and AVS at Estadio Jose Alvalade on February 5, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

Jose Luis Rodriguez Pardo

Caracol Radio
