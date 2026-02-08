Video: Luis Díaz anotó un golazo en triunfo del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim
El guajiro también participó en la generación de los dos penaltis que cambió por gol Harry Kane.
Luis Díaz es una de las grandes figuras en la victoria parcial del Bayern Múnich 3-1 sobre el Hoffenheim. El colombiano anotó un gol y participó en la generación de los otros dos tantos de su equipo.
El extremo guajiro llegó a 16 goles marcados en lo que va de la presente temporada, 11 de ellos por la Bundesliga. El colombiano ha participado, en total, en la generación de 28 anotaciones con el club Bávaro, sumando 12 asistencias.
Noticia en desarrollo...