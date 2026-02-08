Fútbol

Video: Luis Díaz anotó un golazo en triunfo del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim

El guajiro también participó en la generación de los dos penaltis que cambió por gol Harry Kane.

Luis Díaz festeja su gol ante el Hoffenheim con el Bayern Múnich. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz festeja su gol ante el Hoffenheim con el Bayern Múnich. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

Luis Díaz es una de las grandes figuras en la victoria parcial del Bayern Múnich 3-1 sobre el Hoffenheim. El colombiano anotó un gol y participó en la generación de los otros dos tantos de su equipo.

El extremo guajiro llegó a 16 goles marcados en lo que va de la presente temporada, 11 de ellos por la Bundesliga. El colombiano ha participado, en total, en la generación de 28 anotaciones con el club Bávaro, sumando 12 asistencias.

Noticia en desarrollo...

