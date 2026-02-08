Video: Luis Díaz anotó un golazo en triunfo del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim

Luis Díaz festeja su gol ante el Hoffenheim con el Bayern Múnich. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

Luis Díaz es una de las grandes figuras en la victoria parcial del Bayern Múnich 3-1 sobre el Hoffenheim. El colombiano anotó un gol y participó en la generación de los otros dos tantos de su equipo.

¡Y CLARO, LUCHO, VOS NO PODÍAS SER MENOS! Exquisita definición de Luis Díaz para un nuevo gol de Bayern Munich ante Hoffenheim.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lGk1thqVzQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

El extremo guajiro llegó a 16 goles marcados en lo que va de la presente temporada, 11 de ellos por la Bundesliga. El colombiano ha participado, en total, en la generación de 28 anotaciones con el club Bávaro, sumando 12 asistencias.

Noticia en desarrollo...