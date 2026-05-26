Investigan a profesor que le habría mostrado pornografía a una de sus estudiantes en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, se refirió a las investigaciones que se adelantan para esclarecer el caso del docente Kevin David Cadena, persona que se vio involucrada en un problema cuando al parecer intentó visitar a una estudiante en su casa.

Esta situación ha generado protestas por parte de los estudiantes solicitando agilidad en la investigación, situación que según Guzmán se está adelantando al punto que el educador fue trasladado a labores administrativas mientras avanza el proceso.

“Ellos preguntan qué ha pasado con el profesor, nosotros desde lo administrativo lo apartamos del cargo de la Institución Educativa San Simón y de todas las instituciones educativas, mientras se le hace el debido proceso”, dijo Diego Guzmán.

El funcionario resaltó que, frente a la denuncia de otros casos, desde la Secretaría de Educación están dispuestos a escuchar a la comunidad educativa para dar a conocer cada caso ante las autoridades correspondientes.

“Esperamos las denuncias y las pruebas para entregarlas a las autoridades judiciales. En temas de acoso sexual este este es el más grave que hemos tenido este año”, dijo Guzmán.

Un docente le habría mostrado material pornográfico a una estudiante

Por otra parte, Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué, destacó que se investiga un caso en el que un educador les mostró un material pornográfico a una menor de edad.

“Lo tenemos apartado del cargo en el marco de estas acciones administrativas inmediatamente, pero los procesos judiciales son mucho más demorados y ahí dependemos de las autoridades”, manifestó.

Finalmente, le envió un mensaje a los docentes para que eviten cualquier contacto de los estudiantes “No dar papaya para nada, nuestros comportamientos deben ser los adecuados, como nos enseñaron con principios y valores. Decirle a la ciudadanía que nuestros docentes en su mayoría son muy bien calificados, debemos seguir creyendo en la educación pública”.