Ministro de Defensa le pone plazo máximo a la captura de alias ´Chapolo´ en el Tolima

Tolima

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad en conjunto con los altos mandos de las fuerzas militares, alcaldes del Tolima y la gobernadora, Adriana Matiz, al final del encuentro manifestó que se calcula que en el municipio de Ataco, Tolima existen más de 5 mil personas realizando actividades de minería ilegal.

Sánchez aseguró que en el Tolima están operando grupos criminales que tienen relación con las disidencias de las Farc lideradas por alias ´Iván Mordisco´ y de alias ´Calarcá´ que llegan a la región a asesinar y extorsionar al sector productivo, lo que demuestra que las amenazas que tiene el departamento vienen de afuera.

“Los grupos criminales vienen principalmente del Cauca en limites entre el Cauca y Valle así que tenemos que justar las acciones contra esta amenaza que hoy delinque en grupos pequeños que buscan intimidar a la población y utilizan las redes sociales, otros que operan maquinaria amarilla de manera ilegal”, manifestó el ministro de Defensa.

Pedro Sánchez resaltó que la fuerza pública a desarrollado unas operaciones contundentes en el Tolima “La gobernadora junto a los alcaldesa han articulado las actividades que le competen con las capacidades de la fuerza pública para neutralizar la amenaza”.

Lo que ha ganado el Tolima no se puede perder: Mindefensa

Pedro Sánchez destacó que en el departamento se ha trabajado por la seguridad y esto no se puede perder, pero resaltó que es un momento clave para llevar las amenazas que tiene a una mínima expresión.

“Debemos garantizar que la democracia se ejerza de manera transparente, segura y se respeten los resultados como lo ha dicho la paz electoral promovida por la Procuraduría General de la Nación”, manifestó.

Declaran objetivo de alto valor a alias ´Chapolo´ y otros disidentes

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, toda la fuerza pública declaró como objetivo de alto valor regional a alias ´Chapolo´, a quien catalogó como ´Un criminal de las disidencias de las Farc de alias ´Mordisco´ que delinque principalmente en área de Ataco, Chaparral, Sanantonio, Rioblanco y otros municipios.

“Ese criminal por el que ofrecemos $200 millones de recompensa por información que permita capturarlo, le decimos que lo mejor es que se desmovilice, hemos dado plazo a la fuerza pública de acelerar todo para que a más tardar el 31 de marzo ese criminal sea neutralizado, se empleará toda la fuerza legitima del Estado contra esta amenaza contra los tolimenses”, resaltó.

También en la lista está alias ´El enfermero´ que se mueve entre los municipios de Chaparral y Planadas por el que se ofrecen $50 millones. Por otra parte, está alias ´Marcos´ de las disidencias de alias ´Calarcá´ por el que se ofrecen hasta $40 millones.

“Eso es paz venir a extorsionar, venir a intimidar a la gente que siembra café, eso es crimen, para ellos se aumentarán las capacidades en materia de investigación judicial e inteligencia”, resaltó.

Más pie de fuerza para el Tolima

Por otra parte, anunció para el Tolima un grupo especial contra el sicariato en municipios como Fresno y El Espinal, población donde se va a intensificar la lucha contra los denominados ´Brujos´ para atacar sus rentas criminales.

Además, anunció que entregó la instrucción de enfocar las operaciones contra alias ´Marlón´ a quien catalogó de ´criminal, terrorista, reclutador de menores, narcotraficante” y señaló de ser el cabecilla que envía a integrantes de las disidencias de alias ´Iván Mordisco´ desde el Cauca al Tolima.

Dato: anunció que al territorio tolimense se moverán tropas que integran trece pelotones que llegarán en marzo y en abril arribarán cinco más para completar 18 pelotones. Por otra parte, llegarán dos compañías especiales dedicadas a contrarrestar las amenazas del narcotráfico y el crimen.

¿Cómo se combatirá la minería ilegal?

Entre las conclusiones está la creación de un plan piloto contra la minería ilegal que tendrá una fuerza unificada en cabeza de la Policía Nacional para lo cual se programó una reunión el próximo 16 de febrero.

“En Ataco están cometiendo un crimen no solo contra el medio ambiente sino contra la población porque con la minería ilegal surgen las organizaciones delincuenciales”, destacó.

Se anunció que al Tolima llegará una fuerza especial femenina para patrullar las zonas rurales con el fin de hacer control territorial en el departamento del Tolima.