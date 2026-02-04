Hasta $200 millones ofrecen de recompensa por el máximo cabecilla de ‘Iván Mordisco’ en el Tolima

Tolima

Tras conocerse un audio en el que Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’, amenaza a candidatos que buscan hacer campaña en el sur del Tolima, las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta $200 millones por información que permita su captura, al ser considerado el máximo cabecilla del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Lea también: Disidencias de Iván Mordisco amenazan por WhatsApp a candidatos en el Tolima

En el audio difundido recientemente, ‘Chapolo’ les prohíbe a los candidatos a Cámara o Senado hacer campaña en municipios como Planadas, Ataco y Rioblanco, donde hace presencia el Frente Ismael Ruiz y además se elige curul de paz.

De acuerdo con las autoridades, esta facción, que hace parte del Bloque Central Isaías Pardo, ha generado preocupación entre las comunidades por su presunta participación en actividades como extorsiones y control territorial mediante amenazas.

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, estos hechos han afectado gravemente la tranquilidad de varias poblaciones del sur del departamento y han alterado el orden público en sectores rurales. Por ello, las autoridades reiteraron que cualquier información suministrada será tratada con absoluta reserva, con el fin de proteger a quienes colaboren con las investigaciones.

Desde la Policía Nacional se habilitaron varias líneas telefónicas y un correo electrónico para que la ciudadanía pueda aportar información que conduzca al paradero de ‘Chapolo’, con garantía de protección de la identidad.

$4 mil millones de recompensa por ‘Iván Mordisco’: Gobierno pide información que permita su captura // Caracol Radio Ampliar

Le puede interesar: Capturados en Cali por intento de ataque terrorista pertenecían a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Las líneas seguras son: 310 288 5053, 320 303 4900, 321 394 0987 y 320 302 7892. También está disponible el correo electrónico detol.sijin@policia.gov.co.

“Seguimos haciendo un llamado a la comunidad para que denuncie y brinde información que permita lograr esta importante captura”, señaló Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: