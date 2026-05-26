Murió conductor de ambulancia en accidente de tránsito en El Espinal

Tolima

Como Carlos Andrés Angarita Chaguala fue identificado el hombre que murió en medio de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes 25 de mayo en la variante de El Espinal. El hombre, que se desplazaba en una motocicleta, chocó contra un camión tipo furgón.

Tras el accidente se conoció que Angarita Chaguala trabajaba como conductor de ambulancia en el Hospital San Rafael de El Espinal. La institución, a través de un comunicado a la opinión pública, lamentó el fallecimiento de su colaborador.

“Hoy despedimos a un gran ser humano, compañero leal, trabajador incansable y amigo sincero. Tu vocación de servicio, tu entrega en cada recorrido y tu disposición para ayudar siempre dejan una huella imborrable en nuestro hospital y en cada vida que tocaste”, reza el documento.

Versiones preliminares indican que la víctima fatal chocó en su motocicleta contra la parte posterior del furgón, en inmediaciones de la glorieta que conecta con el Guamo y conduce hacia el departamento del Huila.

“Gracias por tu compromiso, tu sonrisa y por ser parte esencial de nuestra misión. Tu partida deja un vacío inmenso, pero tu legado vivirá en nosotros para siempre. Nuestra solidaridad y oraciones están con tu familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”, enfatizó el hospital.

El caso de Carlos Andrés fue el tercero de una persona fallecida en accidentes de tránsito ocurridos en el Tolima en apenas 24 horas. En Lérida, un día antes, falleció una pareja de esposos tras chocar en su motocicleta contra una camioneta de alta gama.