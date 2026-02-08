Recuperan a menores reclutados tras entrega de disidentes de “Iván Mordisco” en Buenaventura

El operativo fue realizado por la Armada y el Ejército en el área del río Yurumanguí. Foto: Armada.

Buenaventura

Dos menores de edad, reclutados por la disidencia “Jaime Martínez”, vinculada a alias “Iván Mordisco”, fueron recuperados por las autoridades en medio de la entrega voluntaria de tres integrantes de esta estructura zona rural de Buenaventura.

El operativo fue realizado por la Armada y el Ejército en el área del río Yurumanguí, donde se mantiene un despliegue permanente de la fuerza pública.

𝐒𝐎𝐌𝐄𝐓𝐄𝐑𝐒𝐄 𝐄𝐒 𝐒𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐀: 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐄𝐋 𝐂𝐄𝐑𝐂𝐎 𝐀 𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒



En la vereda Verenal, Buenaventura (Valle del Cauca), se entregaron a la Fuerza Pública, 5 integrantes al servicio del grupo criminal de alias… pic.twitter.com/RQvuJ1Sl22 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 7, 2026

Los menores recuperados quedaron bajo protección de las autoridades competentes, mientras que los presuntos disidentes expresaron su intención de abandonar la organización y acogerse a la ruta de sometimiento a la justicia.

Se trata de dos hombres y una mujer, de 27, 34 y 36 años, quienes, según información oficial, llevaban entre dos y seis años vinculados a la columna “Alex Guerrero”. Durante la operación, les incautaron armamento, explosivos, entre otros elementos.

“Durante la acción se activaron los protocolos de protección y restablecimiento de derechos para los menores, garantizándole a todos los involucrados la atención humanitaria, primeros auxilios y el respeto por los derechos humanos. Como resultado de la operación, se incautaron siete fusiles, dos pistolas, más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, un artefacto explosivo improvisado, equipo tipos de comunicación y elementos logísticos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”, detalló el coronel Jorge Enrique González Orejuela, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4.

Esta disidencia de las Farc es uno de los grupos que mantiene presión sobre comunidades rurales de Buenaventura, provocando desplazamientos y riesgos para la población civil. En la zona también operan otras estructuras armadas como el ELN y el Clan del Golfo.