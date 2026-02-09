“Una calumnia delirante”: Roy Barreras desmintió a Gustavo Bolívar y negó reunión con Gloria Flórez

Este lunes, 9 de febrero, en los micrófonos de La Luciérnaga, el precandidato presidencial Roy Barreras habló en la sección ‘Sin Anestesia’ y desmintió los señalamientos del exsenador Gustavo Bolívar, quien aseguró que la senadora Gloria Flórez, presidenta de la Colombia Humana, se reunió con el mismo Barreras y Daniel Quintero días antes de que el CNE revocara la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

Y es que, según dijo Bolívar en el portal digital Palabras Mayores, el objetivo era revivir a Quintero en la consulta para que Barreras “no estuviera solo” y “tuviera más legitimidad”.

“Reto al señor Gustavo Bolívar a que se retracte”

En esa línea, Roy Barreras se fue de frente contra Bolívar y, entre otras cosas, lo “retó” a que se retractara de esas afirmaciones.

“ Es una calumnia delirante . Yo reto al señor Gustavo Bolívar a que se retracte porque esa reunión jamás existió”, aseveró Barreras,

Y agregó: “Jamás se ha reunido la señora Gloria Flórez con Quintero y conmigo, lo que sí es cierto, pero es público, además, es que yo me he reunido, no en los últimos tres días, sino durante seis meses tratando de fortalecer una consulta que garantice la unidad del progresismo entre el centro y la izquierda, con el propio Iván Cepeda, con Gloria Flórez, con María José Pizarro, con Clara López, con Quintero, con Ariel Ávila, con Cristo, con Murillo, invitándolos a la consulta que queríamos hacer todos”.

“El culpable de que hayan sacado de manera ilegal a Iván Cepeda de la consulta es el señor Hollman Ibáñez”

De esta forma, Barreras enfatizó respondiendo a Bolívar que “el culpable y el responsable de que hayan sacado de manera ilegal, en mi opinión, al senador Iván Cepeda de la contienda, es el señor Hollman Ibáñez”.

“Yo no sé si es que Bolívar no oye noticias, como vive en Miami, allá cuidando sus bienes, pero tiene que oír para que se dé cuenta que hay un señor que se llama Hollman Ibáñez, abogado de la oficina de Abelardo de la Espriella, que de manera insólita, el peor contradictor nuestro, terminó sacando a Iván e impidiendo hacer la consulta que teníamos planeada Iván y yo para poder unirnos el día de la consulta”.

Y concluyó: “Eso hubiera resuelto, de una vez por todas, la unidad del progresismo, que no es sólo la izquierda”.

Vea la entrevista completa a continuación:

