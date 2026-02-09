La LuciérnagaLa Luciérnaga

Roy Barreras habla en Sin Anestesia de La Luciérnaga

El precandidato presidencial Roy Barreras habla sobre su aspiración a la Casa de Nariño y su participación en la consulta interpartidista de la izquierda, entre otros temas.

Roy Barreras, presidente del Congreso de la República. Foto: Colprensa.

Roy Barreras, presidente del Congreso de la República. Foto: Colprensa.

En diálogo con el segmento Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, el precandidato presidencial Roy Barreras hablará sobre su aspiración a la Casa de Nariño, su participación en la consulta interpartidista de la izquierda y el “fuego amigo” al interior del Pacto Histórico, entre otros temas.

Siga en vivo esta entrevista:

El siguiente artículo se está cargando

