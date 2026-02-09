Roy Barreras habla en Sin Anestesia de La Luciérnaga

En diálogo con el segmento Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, el precandidato presidencial Roy Barreras hablará sobre su aspiración a la Casa de Nariño, su participación en la consulta interpartidista de la izquierda y el “fuego amigo” al interior del Pacto Histórico, entre otros temas.

Siga en vivo esta entrevista:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: