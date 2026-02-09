El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Soy médico, dedicaré 4 años a sanar las heridas de Colombia”: Roy Barreras sobre su candidatura

Roy Barreras, candidato a la Presidencia, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga en Caracol Radio, para hablar sobre su candidatura.

El también exembajador del Reino Unido aseguró que su carrera por la Presidencia de la República inició tras 20 años de haber trabajado en medicina tras una llamada de Juan Manuel Santos.

“En 2005 me llamó Juan Manuel Santos y me dijo ‘métase en el Congreso para que me ayude a hacer la paz’ y yo dije ‘no es lo mío’, pero me metí en la lista. En el 2006 me eligieron, tarde porque yo ya tenía 43 años, y terminé en la Ley de Víctimas en el marco de paz”, contó.

Desde allí pudo darse cuenta que su objetivo era ser presidente.

Roy Barreras y Juan Manuel Santos (créditos: X @RoyBarreras) Ampliar

El objetivo de Roy Barreras si llega a la presidencia

“Yo soy médico, yo sé sanar heridas y hoy Colombia tiene heridas de polarización de odio de rabia y un sistema de salud que no se soluciona y yo lo sé arreglar”, dijo.

Y agregó: “Decidí que los próximos 4 años voy a sanar las heridas de Colombia, a sanar la herida de la pobreza, avanzar en las reformas sociales y a sanar las heridas de odio y sane las heridas de la polarización”.

Barreras enfatizó en que “Colombia va a salir adelante sanando esas heridas”. “Yo les doy las garantías, pregunto qué otro candidato daría todas las garantías de eso, yo se las doy”, añadió.

