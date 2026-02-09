Colombia Humana respaldó a Gloria Flórez tras acusación de Gustavo Bolívar y habló de “fuego amigo”

La Colombia Humana respaldó a su presidenta Gloria Flórez ante las acusaciones de Gustavo Bolívar.

La Colombia Humana respaldó a su presidenta Gloria Flórez luego de que el exsenador Gustavo Bolívar la acusara de participar en un supuesto plan para sacar a Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo.

La Dirección Nacional y la bancada del partido en el Congreso de la República tildó de “falsas” las afirmaciones de Bolívar en las que aseguró que la senadora Flórez se reunió con Roy Barreras y Daniel Quintero, días antes de que el CNE revocara la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

Y es que, según dijo Bolívar en el portal digital Palabras Mayores, el objetivo era revivir a Quintero en la consulta para que Barreras “no estuviera solo” y “tuviera más legitimidad”.

“Los ataques infundados, las mentiras y el mal llamado ‘fuego amigo’, lejos de fomentar las discusiones políticas sanas y permitir el diálogo para la resolución de diferencias internas, afectan el buen nombre, la trayectoria y el trabajo de la presidenta Gloria Flórez, pero especialmente se encamina a fomentar la desconfianza entre diversos sectores y liderazgos del proyecto político que por tantas décadas tanto esfuerzo ha costado”, respondió la colectividad.

Además, destacó el compromiso, el trabajo y la lealtad de Flórez en la colectividad y en el Pacto Histórico.

“La Colombia Humana fue quien dio el primer paso al proceso de unidad y se ha mantenido firme en la decisión de fusionarse en el Pacto Histórico, lo cual hemos construido, defendido y propiciado con generosidad y altura política desde la Asamblea Nacional Ordinaria de agosto de 2024”, recordó.

¿Qué dijo la senadora Gloria Flórez tras las acusaciones de Gustavo Bolívar?

La senadora y presidenta de la Colombia Humana retó al exsenador Gustavo Bolívar a mostrar las supuestas pruebas de la reunión que, según él, tuvo ella con Roy Barreras y Daniel Quintero.

La congresista aclaró que la última vez que vio a Quintero fue el 26 de septiembre del año pasado, en el marco de una reunión con todos los precandidatos de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, y que saludó a Barreras el viernes pasado cuando salía de la Casa de Nariño.

