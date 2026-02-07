“La Constitución no prohíbe que un presidente pueda ser vicepresidente”: Roy Barreras sobre Petro

El precandidato presidencial, Roy Barreras, ha insistido en su invitación al presidente Gustavo Petro para que sea su fórmula vicepresidencial.

De hecho, aseguró que tiene los conceptos jurídicos, incluidos varios exmagistrados del Consejo de Estado, que concluyen que no existe una prohibición constitucional o legal para que un expresidente de Colombia aspire a ser vicepresidente de la República.

“No existe en el ordenamiento constitucional ni legal colombiano ninguna norma que prohíbe o inhabilite a un expresidente para postularse o ser elegido como vicepresidente de la República”, dijo.

Y dijo que respecto al argumento sobre que la vocación del vicepresidente es reemplazar al presidente, eso no sería impedimento, pues “la Constitución prohíbe que un presidente pueda reelegirse. Pero, en este caso, no va a elegirse presidente sino vicepresidente. Y si eventualmente tuviese que ocupar el cargo no es porque se elija sino porque la Constitución se lo ordena”.

Pero aclaró que esta es una invitación dentro del debate que se ha hecho dentro del progresismo para el 2026, pero que esta no es una propuesta que haya acordado y conversado con el presidente Petro.

“No sé si él tenga interés en eso (...) Invito al progresismo a que se lo pregunten, debería sugerirle al presidente Petro que se anime a ser fórmula vicepresidencial nuestra”.