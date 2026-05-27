Comisión de Acusación tiene 10 procesos activos por la presunta participación de Petro en política

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le respondió a la Procuraduría General de la Nación que actualmente hay diez procesos abiertos contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación política de forma indebida por parte del mandatario.

El pronunciamiento se dio después de que el procurador general Gregorio Eljach solicitara un informe sobre las actuaciones que adelanta esta corporación contra el jefe de Estado.

“Ahora bien, respecto de la información adicional requerida sobre cada una de las actuaciones, se precisa que la Procuraduría General de la Nación hace parte de los procesos que cursan ante esta Comisión respecto de los aforados constitucionales, razón por la cual tiene acceso a las actuaciones correspondientes dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales”, aclaró la presidenta de la comisión y representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta.

El estado de los expedientes de las investigaciones puede ser revisados por el Ministerio Público

En su respuesta, la congresista recordó que el Ministerio Público puede revisar el estado de los expedientes en las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación.

“La consulta podrá realizarse directamente en horario de atención al público de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., previo agendamiento través del correo electrónico comision.acusaciones@camara.gov.co, conforme a los protocolos y disposiciones aplicables para el acceso a los expedientes y actuaciones procesales”, señaló.

Procurador pide al Congreso información de procesos de Petro por presunta participación en política

Previamente, el procurador Gregorio Eljach solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación solicitó un informe detallado sobre las quejas o denuncias radicadas contra el mandatario por presunta participación en política

En la petición, el Ministerio Público pidió que, en un plazo de tres días, se entregara la información relacionada con el número de radicación de cada denuncia, la fecha de presentación, el nombre del denunciante, una síntesis de los hechos reportados, la etapa procesal en la que se encuentra cada actuación y el representante investigador asignado.

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