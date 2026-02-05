Iván Cepeda demandará a magistrados Hernán Prada y Hollman Ibáñez, por votar tras estar impedidos

El precandidato presidencial, Iván Cepeda anunció una demanda contra los magistrados Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez, por el delito de prevaricato por omisión.

Aseguró que ambos se encontraban impedidos para votar en la revocatoria de su participación en la consulta del 8 de marzo, que decidió finalmente ayer el Consejo Nacional Electoral con una votación de 5-4.

“Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente”, dijo.

El precandidato dijo que ambos magistrados, infringieron en el artículo 414 del Código Penal, por haber participado de la discusión y votación de las solicitudes de revocatoria de su inscripción como precandidato por el Pacto Histórico a la consulta del próximo 8 de marzo.

¿Por qué los demandará?

Cepeda asegura que en cuanto a lo que tiene que ver con el magistrado Álvaro Hernán Prada, estaba impedido por la existencia de un proceso penal, que se halla en etapa de juzgamiento, en el que funge como acusado y el senador como víctima, y por animadversión en su contra.

El impedimento del magistrado Hollman Ibáñez, es por haberse pronunciado extraprocesalmente sobre este asunto y por animadversión en contra mía y del Pacto Histórico.