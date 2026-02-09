Decretan toque de queda en Anorí tras asesinato de dos subintendentes de la Policía

Anorí, Antioquia

La Alcaldía de Anorí decretó medidas especiales de seguridad luego del homicidio de dos subintendentes de la Policía Nacional en el parque principal del municipio del Nordeste antioqueño, tras un presunto ataque del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá”.

De acuerdo con el decreto municipal, se estableció toque de queda en la zona urbana de Anorí entre las 9:00 p.m. y las 4:30 a.m. hasta el viernes 13 de febrero.

Entre las medidas adoptadas por la administración municipal se encuentra el cierre indefinido de la calle Montúfar (Calle Larga), en el tramo comprendido entre la calle de la capilla y la calle de la Cooperativa Riachón. En este sector quedó prohibida la circulación y el parqueo de motocicletas y vehículos.

Además, se prohibió la movilización de parrilleros en motocicleta, hombres y mujeres, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., durante los días de vigencia del decreto.

El decreto también establece la prohibición de parqueo de todo tipo de vehículos en el perímetro del parque principal de Anorí, entre las 6:00 p.m. y las 4:30 a.m.

Adicionalmente, quedó restringido el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos por las vías urbanas del municipio, entre las 6:00 p.m. del 8 de febrero y las 6:00 a.m. del 13 de febrero de 2026.

Como acto de duelo y solidaridad por el asesinato de los uniformados, la Alcaldía ordenó la prohibición temporal de música en establecimientos con venta de licor, hasta las 10:00 a.m. del 9 de febrero.

Posteriormente, estos establecimientos deberán operar con horarios restringidos, permitiendo música y venta de licor entre las 10:00 a.m. y las 8:30 p.m., con cierre obligatorio a las 9:00 p.m. Esta medida se mantendrá vigente hasta el 14 de febrero a las 6:00 a.m.

Investigación en curso

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque armado, mientras se refuerza la presencia de la fuerza pública en el municipio.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre el hecho en el que murieron Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, ambos de 38 años