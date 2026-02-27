Caen nueve presuntos integrantes de “La Terraza” tras allanamientos en Medellín

Medellín

En una nueva ofensiva contra las estructuras criminales que operan en la ciudad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció un contundente golpe al grupo delincuencial organizado (GDO) ‘La Terraza’, tras la realización de cuatro diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de nueve personas y la desarticulación de un punto de acopio de droga.

“Estas personas capturadas, serán llevados ante la justicia para legalizar su captura en flagrancia y que por supuesto, un juez decida su suerte”, expresó el mandatario.

El material incautado está avaluado en aproximadamente 40 millones de pesos y, según las investigaciones, sería distribuido en las comunas Aranjuez y Manrique.

Las autoridades informaron que esta organización tenía injerencia criminal en el sector de Lovaina, zona que venía siendo afectada por el tráfico de estupefacientes. El inmueble intervenido contaba con puertas blindadas y adecuaciones especiales para mantener su clandestinidad, lo que evidenciaría el nivel de organización y permanencia de la estructura en el sector.

Con este resultado también se logró la desarticulación de un expendio que, según las autoridades, llevaba varios años afectando la tranquilidad de la comunidad.