MinDefensa ofrece millonaria recompensa por ataque con dron que mató a madre y dos hijos en Segovia

Segovia, Antioquia

El Ministerio de Defensa anunció una millonaria recompensa para dar con los responsables del ataque con un dron cargado con explosivos que dejó tres personas muertas y un herido en zona rural del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño.

Según confirmó el ministro Pedro Arnulfo Sánchez ofrece hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar al operador del dron que lanzó el artefacto explosivo y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los cabecillas de la estructura criminal responsable del hecho.

La tragedia ocurrió en la vereda La Jagua, en medio de combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. En ese contexto, un dron cargado con explosivos cayó sobre una vivienda, dejando como víctimas mortales a María Celina Silva Silva, madre de familia, y a sus hijos Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva. En el mismo hecho, otro familiar resultó lesionado y recibe atención médica especializada.

El ministro expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y calificó el hecho como “doloroso y condenable”, asegurando que no quedará en la impunidad.

“¿Cómo se le puede llamar a quien emplea explosivos para lanzarlos de manera indiscriminada sobre hogares inocentes?, ¿Qué expresión usar en contra de una estructura criminal que hoy deja a una familia campesina sin sus seres queridos?, ¿Cómo explicarle a una comunidad que por culpa de unos terroristas nunca más podrán volver a sus amigos y vecinos? “, señaló el ministro de Defensa en su publicación en X.

Combates y desplazados

Por la ola de violencia en el municipio de Segovia, varias familias salieron desplazadas por la presión de los grupos armados ilegales, al quedar en medio del fuego cruzado.

Alrededor de 100 personas huyeron hacia la vecina vereda de Arenales, donde se están refugiando por la tensa situación generada por las confrontaciones entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias Farc.

Las capacidades de la Fuerza Pública fueron desplegadas en la zona para localizar y neutralizar a los responsables del ataque y garantizar seguridad a los habitantes de las comunidades del municipio del nordeste antioqueño.