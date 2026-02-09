Gobierno anuncia vigencias futuras y nuevos servicios para fortalecer a la Universidad de Antioquia

Medellín, Antioquia

El Gobierno nacional anunció la destinación de vigencias futuras por 228.000 millones de pesos para fortalecer la infraestructura, la regionalización y la oferta académica de la Universidad de Antioquia, además de impulsar nuevos servicios y convenios con entidades estatales para mejorar la sostenibilidad financiera de la institución.

El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien aseguró que estos recursos hacen parte del plan integral de rescate financiero del alma mater y permitirán ampliar su presencia en las regiones.

Recursos para expansión regional e infraestructura

Según explicó el Gobierno, las vigencias futuras fueron aprobadas mediante un documento Conpes y tendrán ejecución durante un periodo de diez años, iniciando en 2026.

Entre los proyectos priorizados se encuentran el fortalecimiento de la infraestructura educativa en la sede de San Pedro de Urabá, la construcción de nueva infraestructura académica en la subregión Oriente, específicamente en El Carmen de Viboral, y el desarrollo de nuevos espacios educativos en Arboletes.

Además, el plan contempla la consolidación de una facultad enfocada en ciencias de la vida en la sede de Apartadó, con programas académicos relacionados con áreas de la salud y formación científica.

Nuevos servicios con el Gobierno nacional

Dentro del plan financiero, el Ministerio de Educación también anunció la posibilidad de ampliar la contratación de servicios científicos y tecnológicos de la universidad con entidades del Gobierno nacional.

Entre las iniciativas en evaluación se encuentra la participación de la universidad en procesos de producción de medicamentos y vacunas, en articulación con el Ministerio de Salud, lo que permitiría generar nuevas fuentes de ingreso para la institución.

El ministro señaló que el objetivo es aprovechar la capacidad científica y técnica de la universidad para apoyar programas estratégicos del Estado, al tiempo que se fortalece su sostenibilidad financiera.

Estrategia para superar la crisis financiera

El Gobierno explicó que el fortalecimiento de convenios y servicios con entidades públicas hace parte de una estrategia para diversificar las fuentes de financiación de la universidad, complementando los recursos transferidos por la Nación.

Según el Ministerio, el aumento en la contratación estatal con la institución ha sido una de las herramientas para mejorar su flujo financiero y garantizar la continuidad de sus funciones misionales en docencia, investigación y extensión.

Impacto en cobertura y acceso a educación superior

Las autoridades señalaron que los proyectos financiados con vigencias futuras buscan ampliar la cobertura educativa en las regiones y mejorar el acceso a programas de educación superior en zonas con menor presencia institucional.

El Gobierno indicó que estas inversiones permitirán consolidar la regionalización de la Universidad de Antioquia y fortalecer su papel como una de las principales instituciones públicas de educación superior del país, mientras avanza el plan para superar la crisis financiera estructural que enfrenta la universidad.