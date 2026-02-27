“Marulo” a sus 21 años, ha soportado dos bancarrotas y ahora es un próspero emprendedor

Medellín

Desde niño Juan Esteban Marulanda sabía que había venido al mundo con un propósito. Empezó con desde abajo, haciendo domicilios que le pagaban a 500 pesos, pero él sabía que el mundo le tenía algo preparado. Algo más.

“Yo primero necesito que mi negocio crezca, que crezca conmigo, y mis barberos también. ¿De qué me sirve tener toda la clientela y mis barberos sentados? En cambio, tener mis barberos que se sientan bien, me traen clientela y todos crecemos“, explicó Juan Esteban.

Juan Esteban, o mejor Marulo, como lo conocen en la comuna 9, aquella que lo vio crecer, que lo vio llorar, lo vio perder y ganar. Marulo aprendió a golpes que su destino estaba en sus narices, la barbería se encargaría de darle todo eso que alguna vez soñó.

“Yo para montar esta barbería, nunca he tenido millones guardados”, reiteró Marulo.

Su padre en la cárcel y su madre fuera del país no fueron jamás un impedimento para salir adelante, ahora, ya todo un hombre, todo un padre, vela porque su hijo tenga todo lo que algún día él necesitó.

“Yo empecé cobrando 3.000 pesos, para las cuchillas nada más, veía videos y yo como siempre llamo la gente, a todos los llamaba para que se vinieran a motilar. Hasta que se me llenó la sala. Mi abuela me regañaba incluso”, especificó Juan Esteban entre risas y recuerdos.

En su mente ronda sin cesar, aquella frase que le marcaría la vida “no huyas de lo que te dará todo”, porque para él, cada corte es apenas el pretexto. Lo importante es lo que se queda flotando en el aire: las risas, las preocupaciones compartidas, los consejos que nadie pidió pero todos agradecen.

En un mundo que corre deprisa, la barbería de Marulo es una pausa. Hoy, Marulo’s Barber, no brinda solo un corte de cabello, brinda una experiencia, un servicio. En la sala VIP de su negocio, Marulo atiende su clientela, convirtiéndolo en un hogar.