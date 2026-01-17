Ejército destruyó seis explosivos instalados por disidencias Farc en la vía Anorí - Medellín

Anorí, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada seis artefactos explosivos improvisados y un medio de lanzamiento que habían sido instalados sobre las vías que comunican al municipio de Anorí con Medellín y el municipio de Campamento, en el nordeste del departamento de Antioquia.

El hallazgo se produjo durante operaciones militares adelantadas en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, orientado a la protección de la población civil, frustrando un posible ataque terrorista.

De acuerdo con las autoridades, estos artefactos habrían sido instalados por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, Bloque Magdalena Medio. Los explosivos, de alto poder destructivo, contaban con un sistema de activación por radiofrecuencia y estaban ubicados a una distancia aproximada de 10 metros entre sí.

Tras confirmar la presencia de los artefactos, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná, adscrito a la Décima Cuarta Brigada, activaron los protocolos de seguridad y planearon su destrucción controlada.

“Cabe resaltar que el procedimiento fue realizado por nuestros hombres expertos en explosivos, utilizando todos los protocolos de seguridad pertinentes, enfocándonos muy especialmente a la protección de la población civil, evitando afectaciones a las propias tropas”, señaló el Teniente Coronel, Carlos Alonso Romero, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná.

Rechazo y denuncias

El Ejército Nacional rechazó este tipo de acciones, señalando que ponen en grave riesgo la vida de la población civil y constituyen una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al emplear armas no convencionales en zonas de tránsito comunitario.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía del nordeste antioqueño para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de la línea celular 311 373 7144 o la Línea 107 contra el terrorismo, con el fin de prevenir hechos que atenten contra la seguridad de la población.