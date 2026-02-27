Policía confirma captura de funcionaria del INPEC armada en evento de Uribe y Paloma Valencia

La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Tolima, se pronunció oficialmente tras la captura de una mujer que portaba un arma de fuego durante un evento político en el municipio de Honda, Tolima, al que asistía el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el comunicado, la institución señaló que: “en las últimas horas fue capturada en flagrancia una mujer y se logró la incautación de un arma de fuego en el municipio de Honda”.

Así fue la captura

Según detalló la Policía, el procedimiento se realizó hacia las 10:40 de la mañana en el sector Alto del Rosario, frente a la catedral del municipio, donde se desarrollaba un evento masivo.

“Durante el procedimiento policial, al practicarle un registro a una mujer de 30 años de edad y verificar sus pertenencias, se halló al interior de un bolso un arma de fuego tipo pistola, al parecer calibre 25 mm, con un cargador y cinco cartuchos para la misma, sin contar con el respectivo permiso para su porte o tenencia. De inmediato, se procedió a su captura en flagrancia”.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de “fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones” y se encuentra en proceso de legalización de captura.

La capturada es funcionaria del INPEC

Tras conocerse el caso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que la capturada es funcionaria activa de la entidad. En su pronunciamiento, el instituto rechazó los hechos y precisó que la servidora pública se encontraba en periodo de vacaciones, fuera de actos del servicio, y que su presencia en el evento fue de carácter personal.

El INPEC también indicó que no tenía conocimiento previo de su asistencia a la actividad política y que iniciará las actuaciones administrativas y disciplinarias correspondientes, respetando el debido proceso, una vez se defina su situación jurídica.

Finalmente, la Policía reiteró en su comunicado:

“Con estos resultados, la Policía Nacional ratifica su compromiso permanente con la seguridad y convivencia ciudadana”.

