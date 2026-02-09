Alerta roja en San Pedro de Urabá: ordenan evacuación por riesgo de colapso de la represa El Caimán

San Pedro de Urabá

La Alcaldía de San Pedro de Urabá declaró alerta roja en el municipio debido a las fuertes lluvias que continúan afectando el territorio. La situación ha generado un alto riesgo de emergencia por el estado crítico de la represa El Caimán, la cual presenta procesos de socavación que podrían provocar su colapso.

Ante este panorama, la administración hizo un llamado a la evacuación inmediata de las comunidades ubicadas en las veredas Caimán y Caimán San Pablo, así como de zonas aledañas, debido al peligro inminente de desbordamiento.

De acuerdo con el reporte oficial, esta emergencia pone en riesgo a cerca de 600 familias de las veredas Caimán, Caimán San Pablo y del corregimiento El Tomate, por lo que las autoridades insisten en acatar las recomendaciones y evacuar de manera preventiva.

Atención de la emergencia

Como parte de las medidas adoptadas, la Alcaldía dispuso la Institución Educativa San Pablo como albergue temporal para las familias evacuadas, con el fin de garantizar su seguridad mientras se evalúa la evolución de la emergencia.

Asimismo, se declaró en alerta el corregimiento El Tomate y se recomendó a la ciudadanía evitar transitar o permanecer en zonas con riesgo de inundación.

La Administración Municipal señaló que se encuentra coordinando acciones en el territorio para apoyar el proceso de evacuación y salvaguardar la vida de los habitantes, al tiempo que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de la represa.

A la fecha más de 9.100 familias han resultado damnificadas a causa de las graves inundaciones y otras emergencias por las lluvias en Antioquia, lo que ha obligado al departamento a declarar calamidad pública.