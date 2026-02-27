Con cuatro contenedores de TENA hacia México, Essity abre ruta por Puerto Antioquia

Antioquia

La multinacional de higiene y salud Essity inició su operación logística en Puerto Antioquia con la exportación de cuatro contenedores de productos TENA hacia México, en el marco del primer embarque de carga seca realizado por la terminal el pasado 17 de febrero.

Con este movimiento, la empresa se convierte en una de las primeras compañías en utilizar comercialmente esta nueva infraestructura portuaria del Urabá antioqueño, integrándola como un nodo clave dentro de su red de abastecimiento y comercio exterior en Colombia.

Reducirá 350 kilómetros en sus trayectos

La incorporación de Puerto Antioquia hace parte del fortalecimiento de su sistema logístico en el país. Según las proyecciones de la compañía, la nueva ruta permitirá reducir cerca de 350 kilómetros frente a esquemas tradicionales de exportación.

En términos operativos, se estiman traslados terrestres de aproximadamente siete horas hacia la terminal y ciclos completos de transporte —ida y vuelta— en un lapso de 24 horas, considerando los distintos eslabones logísticos.

La operación conectará principalmente las plantas ubicadas en Medellín, el Oriente antioqueño y Cajicá, con mercados internacionales en el Caribe, Centroamérica y, en algunos casos, Europa.

En materia de importaciones, el puerto facilitará el abastecimiento desde Brasil y otros países del sur del continente.

250 contenedores mensuales y mayor volumen en importaciones

Para el primer año, Essity proyecta movilizar al menos 250 contenedores estándar mensuales en exportaciones y un volumen superior en importaciones, con frecuencias semanales sujetas a la programación de las navieras.

Actualmente, la compañía exporta desde Colombia a más de 25 países y ha venido modernizando su red logística para fortalecer tiempos, costos y confiabilidad en su operación regional.

Estrategia logística y sostenibilidad

La entrada en operación en Puerto Antioquia se suma a otras inversiones recientes, como el centro de distribución automatizado en Rionegro, para el cual la compañía destinó 35 millones de dólares.

En términos de sostenibilidad, Essity moviliza alrededor del 75 % de su carga con flota propia, opera con tecnología Euro 6 para reducir emisiones y aplica prácticas como el uso de llantas renovadas, análisis predictivos de mantenimiento, optimización de carga y programas de eco-conducción con sistemas de telemetría.

A largo plazo, la empresa evalúa desarrollar un hub logístico propio en la región de Urabá, donde cuenta con un terreno desde hace más de una década, en línea con su apuesta por fortalecer su competitividad y presencia en el comercio exterior colombiano.