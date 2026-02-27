C.C. Sandiego y Caracol Radio te invitan a cerrar febrero con planes culturales en Medellín
Te presentamos una programación repleta de experiencias: desde vibrantes musicales y ferias, hasta espectáculos de comedia para reír y darle la mejor bienvenida a un nuevo mes del año.
Medellín, Antioquia
En el último viernes de febrero, te invitamos a vivir Medellín, una ciudad habitada por ciudadanos talentosos y mentes creativas, donde siempre están pasando cosas. Anímate a salir de la rutina y conectar con lo local.
En esta edición nos unimos con el C. C. San Diego para invitarte al recorrido guiado de Compás Urbano, que se llevará a cabo en El Perpetuo Socorro, un lugar ideal para tardear, conocer restaurantes, talleres, espacios de arte, clases, cervecerías y hasta ir de fiesta.
Este viernes 27 de febrero el recorrido iniciará a las 4:00 p. m. y terminará con una cata de cervezas en el Distrito Creativo.
Es viernes y el cuerpo lo sabe
El recital de piano Polirritmia, interpretado por Laura Espinal, es un concierto transdisciplinar que explora el ritmo como fuerza que organiza el tiempo, afecta el cuerpo y transforma la escucha.
Un concierto con entrada libre, ideal para conectar con el cuerpo y los sentidos, que se celebrará este viernes 27 de febrero en el Teatro Otraparte de Envigado a las 7:30 p. m.
Y si te gusta el punk y las buenas causas, este evento es para ti: un toque de punk que se llevará a cabo en el café bar New Disorder. Para ingresar debes llevar un kit escolar o hacer un aporte de 5 mil pesos, que serán destinados a los niños de la Fundación Solución Pacífica de Manrique.
Entre las bandas que se presentarán se encuentran Nacidos en Guerra, No Apto, La Punquería, Proxtatikoz, entre otras.
Los imperdibles
Entre los planes que recomendamos no dejar pasar está Casi Normales, el musical considerado uno de los más conmovedores de las últimas décadas, que llega finalmente a Medellín. Con tres premios Tony y un Pulitzer, esta historia aterriza en la capital antioqueña tras su paso por Bogotá.
La obra narra situaciones dolorosas y cómicas de la familia Goodman, exponiendo, desde el arte y la música, temas como los trastornos mentales, el acompañamiento familiar, el cuidado social y el amor.
Casi Normales estará abierta al público el viernes 6 a las 7:30 p. m., el sábado 7 a las 3:00 p. m. y el domingo 8 de marzo a las 4:00 p. m., en la Sala Rodrigo Perdomo del Pequeño Teatro de Medellín.
- Este fin de semana termina la función de San Valentín Montañero: del amor al humor. El show de comedia que combina el humor con la cuentería cierra temporada con las dos últimas funciones el viernes 27 de febrero y el sábado 28 a las 7:30 p. m. en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob con Charly Charly, Cuentero Cosiaca, Juan Machado, y muchos más.
- Jornada de adopción en Pelitos en la Ropa Sandiego: continúa este espacio familiar donde las mascotas son celebradas desde el cuidado y el bienestar. La feria que dio inicio este 26 de febrero se extiende hasta el domingo 1 de marzo con exhibición canina, demonstraciones deportivas y otras actividades para quienes aman a los animales.
- El trio australiano de música electrónica RÜFÜS DU SOL, trae al Estadio Cincuentenario de Medellín, este miércoles 4 de marzo, un concierto de vanguardia que combina visuales cinematográficos con sonidos no convencionales de este genero.