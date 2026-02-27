C.C. Sandiego y Caracol Radio te invitan a cerrar febrero con planes culturales en Medellín

Medellín, Antioquia

En el último viernes de febrero, te invitamos a vivir Medellín, una ciudad habitada por ciudadanos talentosos y mentes creativas, donde siempre están pasando cosas. Anímate a salir de la rutina y conectar con lo local.

En esta edición nos unimos con el C. C. San Diego para invitarte al recorrido guiado de Compás Urbano, que se llevará a cabo en El Perpetuo Socorro, un lugar ideal para tardear, conocer restaurantes, talleres, espacios de arte, clases, cervecerías y hasta ir de fiesta.

Este viernes 27 de febrero el recorrido iniciará a las 4:00 p. m. y terminará con una cata de cervezas en el Distrito Creativo.

Es viernes y el cuerpo lo sabe

El recital de piano Polirritmia, interpretado por Laura Espinal, es un concierto transdisciplinar que explora el ritmo como fuerza que organiza el tiempo, afecta el cuerpo y transforma la escucha.

Un concierto con entrada libre, ideal para conectar con el cuerpo y los sentidos, que se celebrará este viernes 27 de febrero en el Teatro Otraparte de Envigado a las 7:30 p. m.

Y si te gusta el punk y las buenas causas, este evento es para ti: un toque de punk que se llevará a cabo en el café bar New Disorder. Para ingresar debes llevar un kit escolar o hacer un aporte de 5 mil pesos, que serán destinados a los niños de la Fundación Solución Pacífica de Manrique.

Entre las bandas que se presentarán se encuentran Nacidos en Guerra, No Apto, La Punquería, Proxtatikoz, entre otras.

Los imperdibles

Entre los planes que recomendamos no dejar pasar está Casi Normales, el musical considerado uno de los más conmovedores de las últimas décadas, que llega finalmente a Medellín. Con tres premios Tony y un Pulitzer, esta historia aterriza en la capital antioqueña tras su paso por Bogotá.

La obra narra situaciones dolorosas y cómicas de la familia Goodman, exponiendo, desde el arte y la música, temas como los trastornos mentales, el acompañamiento familiar, el cuidado social y el amor.

Casi Normales estará abierta al público el viernes 6 a las 7:30 p. m., el sábado 7 a las 3:00 p. m. y el domingo 8 de marzo a las 4:00 p. m., en la Sala Rodrigo Perdomo del Pequeño Teatro de Medellín.