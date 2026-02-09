¿Colapsa puerto de Buenaventura? congestión de camiones y de barcos hace lenta la operación

Las congestiones en el corredor vial entre Cali y Buenaventura se han intensificado durante las últimas semanas, especialmente en el ingreso al distrito portuario, donde los vehículos de carga enfrentan largas esperas para ingresar a los terminales marítimos.

A esta situación se suma la congestión de buques en la bahía. Según Víctor Julio González director ejecutivo del Comité Intergremial de Buenaventura, actualmente hay barcos en espera para ingresar a los terminales marítimos, retrasos que también obedecen a las condiciones climáticas.

Foto Ministerio de Transporte Ampliar

“Hay que manifestar que es una realidad preocupante porque el puerto de Buenaventura tiene una congestión de más de 29 barcos en la bahía esperando posición de atraque en los terminales marítimos”, sin embargo, esta operación también ha sido afectada por el clima que ha dificultado el descargue de mercancías como cereales, productos del sector minero, materia prima para la industria porcícola y avícola, insumos para la construcción y vehículos importados, dijo González “eso ha hecho que haya disminuido la eficiencia de los terminales marítimos sumado al hecho de que el Muelle 13 no esté en operación ya que atendía al año más de un millón quinientas toneladas”.

El dirigente gremial asegura que se están haciendo esfuerzos para aumentar la eficiencia por parte de las terminales, pero se necesita mucho más para evacuar oportunamente las mercancías en estos espacios.

En medio de este panorama, el pasado sábado 07 de febrero se realizó una reunión con la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, en la que se definieron 16 puntos de trabajo que actualmente están en revisión normativa por parte del ministerio. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas medidas ha sido aplicada, debido a la falta de un decreto que las respalde, lo que ha permitido que las congestiones continúen.

Entre los puntos se encuentran “la ampliación de los horarios de recibo y entrega de contenedores, el incremento de citas para el recibo de carga y entrega de cargas por parte de los terminales marítimos y junto con ello un plan piloto que ha sido coordinado con el ministerio para poder pagar unos gestores de movilidad por parte de los patios de contenedores, patíos de enturnamiento y los terminales”, explicó Víctor Julio González.

Además, se le ha solicitado al Consorcio Unión Vial del Pacífico que realice los trabajos de recuperación de la Avenida Simón Bolivar los días de menos circulación de vehículos.

Foto Ministerio de Transporte Ampliar

De acuerdo con Víctor Julio González, el puerto y su zona de acceso se han quedado pequeños frente a la demanda actual, debido a que la infraestructura tiene entre 30 o 40 años y no da abasto para una movilidad de mercancía que ha crecido el 16% en los últimos dos años alcanzando cerca de 23 millones de toneladas.

El representante gremial advirtió que, de no tomarse medidas estructurales, el puerto de Buenaventura podría perder competitividad y por esta razón anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con el Comité Intergremial del Valle del Cauca que agrupa varios gremios del sector de comercio exterior y con el Gobierno Nacional.