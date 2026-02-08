Ofrecen recompensa de 25 millones por información sobre jóvenes desaparecidas en Cartago, Valle

Las jóvenes fueron vistas por sus familiares por última vez el pasado 3 de febrero, cuando salieron en una motocicleta. Foto: Alcaldía de Cartago.

Cartago

La Alcaldía del municipio de Cartago, Valle del Cauca, ofreció una recompensa de 25 millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de María Camila Salazar Cano y Anyi Paola Giraldo Castaño, reportadas como desaparecidas desde el pasado 3 de febrero.

Las autoridades locales, con apoyo de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y organismos de socorro, intensificaron las labores de búsqueda.

Los operativos se han concentrado en sectores como el Jarillón, donde fue localizada la motocicleta en la que se movilizaban las jóvenes y en la zona boscosa del barrio Arboleda, entre otros puntos de la ciudad.

El alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, indicó que se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones.

“La fiscalía tiene personal experto en investigación en la ciudad. Contamos con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Gobierno departamental, la Policía Nacional, los Cuerpos de Socorro. Quiero decirle a la comunidad que continúan las búsquedas por parte de las instituciones competentes y en acompañamiento de la familia para que podamos muy pronto tener a esas personas”, señaló el mandatario.

Familiares de las jóvenes detallaron que la última vez que tuvieron contacto con ellas se dirigían a una clínica para entregar un medicamento a un familiar enfermo, pero nunca llegaron al lugar.