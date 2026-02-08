Capturados en el Valle cabecillas de organización criminal que operaba como prestamista en Chile
La información fue confirmada por el mismo director de la Policía Nacional
Fueron capturados en el Dovio municipio ubicado en el norte del Valle del Cauca Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, quienes eran requeridos con Notificación Roja de Interpol por delitos cometidos en Chile asociados al lavado de activos y al préstamo ilegal “gota a gota” en varias ciudades de dicho país.
La organización que lideraban es conocida como “La Empresa”, quienes además amenazaban hostigaban y presionaban psicológicamente a sus víctimas ante la falta de pago.
El director de la Policía el general William Oswaldo Rincón y el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmaron a través de redes sociales que la captura se dio tras un cambio de información con varias organizaciones y seguimiento hasta la zona rural del municipio del Dovio donde se realizó una diligencia de registro y allanamiento para finalizar con la doble captura.
“La detención de estas personas es el resultado de la cooperación internacional y de la capacidad operativa de nuestros policías. Estamos cumpliéndole a Colombia con dignidad, y este no será un país donde los criminales puedan esconderse. Continuaremos trabajando sin descanso para que la justicia alcance a quienes cometen delitos de alto impacto, sin importar dónde intenten refugiarse”, manifestó el general William Rincón, director de la Policía Nacional.