Dos muertos deja accidente entre moto y automóvil en la vía Palmira–Pradera

Dos personas que viajaban en moto murieron en un accidente de tránsito en la vía Palmira–Pradera a la altura del barrio El Paraíso, en el que estuvo involucrado un automóvil.

Una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra alcanzó a ser trasladada a la Clínica Palma Real, sin embargo, no pudieron salvarle la vida.

“La persona que trasladamos responde al nombre de Héctor Parra Niño de aproximadamente 75 años. La identidad de la persona fallecida en el lugar no fue posible, ya que debió debieron esperar a que llegaran autoridades judiciales para acceder a los documentos de la persona”, detalló la capitán Ayda Elena Córdoba, bomberos Palmira.

El conductor del carro fue detenido por las autoridades, que investigan si este conducía en estado de embriaguez y que causó el siniestro.

Un segundo accidente de tránsito se registró este domingo en la vía Cali – Jamundí en el que se vieron involucradas 3 motos, dejando 6 personas heridas entre ellos 1 menor de edad.

Las causas de estos hechos son materia de investigación.