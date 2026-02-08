Crisis logística en Puerto de Buenaventura genera afectaciones a la población

Buenaventura

La población de Buenaventura sufre las consecuencias de la crisis logística en los accesos al puerto, que ha provocado una paralización generalizada en la ciudad, según alertó el secretario de Desarrollo Económico, Julio García.

El funcionario señaló que la congestión de tractocamiones en la vía Cabal Pombo, principal conexión con el interior del país, ha afectado la prestación de servicio de gas, el turismo e incluso la salud, ya que se ha dificultado el traslado de pacientes hacia otras ciudades para recibir atención especializada.

“Muchos de los prestadores de salud tienen servicios que no se hacen en la comunidad, que por su complejidad y por su alta responsabilidad tienen que dirigirse a diferentes ciudades, no solamente a Cali y con los permanentes bloqueos que hay por el tema de los tratocamiones se ve muy ralentizado”, señaló.

García afirmó que la Alcaldía espera que el plan de choque anunciado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, permita avanzar en la solución de la crisis y señaló que se encuentran elaboran un consolidado para cuantificar las pérdidas económicas derivadas de esta situación.