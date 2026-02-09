Boca Juniors acelera por Edwin Cetré: acuerdo cerrado y compraría el 100% del pase

Boca Juniors dio un paso decisivo en el mercado de pases y tiene prácticamente cerrado el fichaje de Edwin Cetré, extremo colombiano que viene de ser una de las figuras de Estudiantes de La Plata. Según la información que circula en Argentina, el acuerdo ya está definido en lo contractual y solo faltan los trámites formales para que se concrete su llegada.

Hay acuerdo entre Boca y Estudiantes por Edwin Cetré.

Boca compra el 100% del pase. Hay acuerdo contractual con el jugador también.

Tienen que cumplir con lo hablado y se termina de hacer.

— Gastón Edul (@gastonedul) February 8, 2026

La operación se destrabó en las últimas horas debido a la necesidad del club de incorporar con rapidez, aprovechando el cupo extraordinario habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia, lo que permitió que el Xeneize acelerara gestiones y ganara terreno para quedarse con el futbolista.

Boca negoció con Estudiantes y también con el DIM

Uno de los puntos clave de la negociación fue que Boca no se quedó únicamente con la parte del pase que pertenecía al Pincha. El club de La Ribera también abrió conversaciones con Independiente Medellín, dueño del otro porcentaje de la ficha, con el objetivo de comprar el 100% de los derechos económicos del jugador.

En Boca consideran que cerrar la totalidad del pase era fundamental para evitar futuras complicaciones y asegurar una inversión completa por un futbolista que llega para ser una opción fuerte en ataque.

Cetré, cerca de la revisión médica y la firma

El panorama es optimista. Si no aparecen contratiempos, el colombiano sería esperado en los próximos días para someterse a la revisión médica y luego firmar su contrato, convirtiéndose en uno de los refuerzos más importantes del club en este tramo del mercado.

Además, una señal que alimentó aún más la versión del cierre fue la decisión de Eduardo Domínguez, quien no convocó a Cetré para el partido de Estudiantes ante Deportivo Riestra, lo que se interpreta como una medida para preservarlo y evitar riesgos antes de su salida.

Boca aceleró por una razón clara: necesita extremos con urgencia. Entre lesiones, salidas y un plantel corto en las bandas, el cuerpo técnico ve a Cetré como una opción ideal por su perfil, su presente y su proyección.

Por su parte, el colombiano ve con buenos ojos el salto y está a la espera de que se ultimen los detalles para ponerse la camiseta azul y oro.

De la operación caída en Brasil a una nueva oportunidad en Argentina

El nombre de Cetré volvió a moverse con fuerza en el mercado luego de que, hace pocos días, su transferencia a Athletico Paranaense se cayera tras la revisión médica. Desde Estudiantes se habló en su momento de diferencias en términos y condiciones, y tras esa situación el jugador quedó nuevamente disponible, escenario que Boca aprovechó de inmediato.

Sus números con Estudiantes

Desde su llegada al Pincha en enero de 2024, Edwin Cetré se convirtió en una pieza importante del equipo:

• 85 partidos disputados

• 12 goles

• 12 asistencias

• 4 títulos con Estudiantes

Con el plazo de incorporaciones abierto hasta el 18 de febrero, Boca trabaja contrarreloj, pero todo indica que Edwin Cetré está a detalles de ser nuevo jugador del Xeneize, a la espera del anuncio oficial por parte de los clubes.