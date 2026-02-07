Las millonadas que recibirán Santa Fe, América, Patriotas y Llaneros por venta de Arias al Palmeiras

Jhon Arias durante su paso por Santa Fe / Colprensa. / Gabriel Aponte / Staff

La compra de Jhon Arias por el Palmeiras al Wolverhampton es uno de los movimientos más fuertes del presente mercado de pases sudamericano, por detrás del fichaje de Lucas Paquetá por Flamengo al West Ham United, también desde la Premier League a la Liga de Brasil.

Según información revelada por la prensa brasileña, el traspaso se selló en un valor aproximado a los 25 millones de euros, quizás incluso superior. El movimiento le representará una suma importante a varios equipos del fútbol colombiano.

¿Cuánto dinero recibirán Santa Fe, América, Llaneros y Patriotas?

Según informó Marcelo Bee Sellares, reconocido abogado deportivo en Sudamérica, Santa Fe, América, Llaneros y Patriotas, equipos en los que militó en el país, se verán beneficiados bajo el mecanismo de solidaridad de la FIFA y temas en la formación del jugador chocoano.

El abogado maneja como base de su traspaso una cifra de 25 millones de Libras, a partir de ahí, a Santa Fe, América y Llaneros les correspondería a cada uno 70.000 Libras, alrededor de 350 millones de pesos colombianos.

Patriotas es el equipo más beneficiado, quien recibiría 270.000 Libras, lo equivalente en pesos colombianos a más de 1.300 millones de pesos para el equipo boyacense.

¿Cuándo podría debutar Jhon Arias con Palmeiras?

Palmeiras estará visitando este domingo a Corinthians en clásico paulista por la fecha 3 del Brasileirao. Se especula que el chocoano viaje a Sao Paulo en los próximos días y pueda estar, ya sea el jueves 12 de febrero en la visita a Internacional de Porto Alegre o el domingo 15 del mismo mes en casa contra Guaraní.