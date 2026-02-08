Felipe Melo: “Si fuera Jhon Arias, hubiera jugado en segunda de Inglaterra, no volvería a Brasil”

Felipe Melo, excompañero de Jhon Arias en el Fluminense de Brasil, con quien conquistó el título de la Copa Libertadores en el 2023, se refirió a la llegada del chocoano al Palmeiras, expresando su cariño, pero asegurando que él habría tomado otra decisión.

“Es una pregunta muy complicada. Tanto esfuerzo para ir a Europa, es un sueño, me imagino el sueño de poder ir a Europa a jugar la Premier League. El club te abrió una puerta importante, Fluminense ayudó para que pudiera ir a Europa, además de abrirle las puertas para ser el gran jugador que hoy es”, comentó inicialmente, a través de sus redes sociales.

Melo agregó con contundencia: “Si fuera por mí, todo ese esfuerzo no sería en vano, me quedaría en Europa, no me conformaría con cumplir un sueño por solo seis meses. Seguiría en Europa por el club que me contrato, así tuviera que jugar la segunda división con el club que me contrató, no volvería a Brasil”.

Al respecto, concluyó: “En este caso entiendo mucho a los hinchas, porque él dijo que cuando volviera, solo lo haría al Fluminense, así que entiendo al hincha en este punto. Nada va a borrar su historia, idolatría e importancia en Fluminense, no lo quitaría como ídolo del club, pero entiendo porque la afición tiene argumentos para hacer eso. De repente es por el cariño que tengo por él, la gratitud por lo que me ayudó mucho dentro y fuera del campo, es una persona fantástica también".