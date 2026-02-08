Juan Fernando Quintero da la cara tras dura goleada a River Plate: “Le pido disculpas a la gente”

River Plate tuvo una presentación para el olvido en el estadio Más Monumental, por la cuarta fecha del fútbol argentino. El equipo de Marcelo Gallardo fue goleado 1-4 a manos de Tigre, sumando su primera derrota en el presente campeonato.

Juan Fernando Quintero fue titular y capitán de River, permaneciendo en el campo de juego durante 72 minutos, siendo reemplazado por su compatriota Kevin Castaño. El Millonario se quedó con 10 hombres desde los 59 minutos, tras la expulsión de Fausto Vera.

En Tigre la gran figura fue Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, aportando un doblete y una asistencia. Los otros tantos los convirtieron Tiago Serrago y José David Romero.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero?

Al final del partido, Juan Fernando Quintero dialogó con ESPN sobre la dura derrota, mostrándose autocrítico y ofreciendo disculpas a los aficionados de River, que como es costumbre abarrotaron el Más Monumental.

“Es difícil, seguramente ahora con la cabeza más fría miraremos las jugadas. Lo primero es que ahí perdimos la pelota por ahí donde no debíamos. Ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia, de alguna u otra forma eso hizo la diferencia en el partido, cuatro llegadas y cuatro goles. Seguramente, con cabeza fría vamos a analizarlo, no puede pasar, venimos mejor, a hoy perdimos. Pedirle disculpas a la gente, hacernos cargo del resultado, recién empieza esto”.

Y de la molestia de la gente, añadió: “Es normal, la exigencia es altísima, nosotros también. Ahorita viene la autocrítica, vamos a pensarlo, seguramente vamos a salir de esto, solo es un partido también, es algo que no pensábamos que iba a pasar, pero pasó, vamos a analizar que fue lo que realmente pudo hacer la diferencia”.

Parcialmente, Tigre asumió el liderato del Grupo B del fútbol argentino con 10 puntos; mientras que River Plate se quedó con 7 unidades. Juan Fernando Quintero registra dos goles y una asistencia en los cuatro partidos disputados del presente año.