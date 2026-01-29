¿Bomba en el mercado?: Prensa asegura que River Plate quiere de vuelta a Rafael Santos Borré

Santos Borre ya es el cuarto goleador extranjero de River Plate( Getty Images )

Marcelo Gallardo y River Plate tienen en la mira a un delantero colombiano en busca de reforzar su frente de ataque y, de paso, darle a su afición un refuerzo de peso para la temporada 2026.

Así lo informó este miércoles el periodista Germán García Grova a través de sus redes sociales, refiriéndose al interés de fichar a Rafael Santos Borré. Por ahora se empezaron las negociaciones y, según añadió García Grova, las diferencias económicas siguen siendo grandes.

"#River abrió conversaciones para REPATRIAR a Rafael Santos Borre. El delantero tiene contrato con #Inter hasta Diciembre 2028. Por el momento, los números salariales del jugador están alejados de lo que #River pretende pagar", informó al respecto en su cuenta de Twitter.

🚨{EXCLUSIVO} #River abrió conversaciones para REPATRIAR a Rafael Santos Borre.



📍El delantero 🇨🇴 tiene contrato con #Inter hasta Diciembre 2028



📌Por el momento, los números salariales del jugador están alejados de lo que #River pretende pagar. pic.twitter.com/YTtDNvU4BN — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 28, 2026

Rafael Santos Borré ha tenido un buen comienzo de año con Internacional de Porto Alegre, registrando cuatro goles marcados y una asistencia en el Campeonato Gaúcho. Inter lidera el Grupo A con 12 puntos de 15 posibles.

¿Cómo le fue a Santos Borré en River Plate?

Rafael Santos Borré estuvo en River Plate entre el 2017 y el 2021, años en los que marcó 55 goles en 149 partidos, ganando seis títulos: una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos Copas Argentina y dos Supercopas Argentina.

Santos Borré se encuentra en el equipo brasileño desde el 2024, año en el que llegó procedente del Eintracht Frankfurt de Alemania. Con el club brasileño registra un título del Campeonato Gaúcho, conseguido el año pasado.