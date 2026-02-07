Jhon Arias es nuevo jugador de Palmeiras: anuncio oficial y fecha-hora del posible debut

¡Jhon Arias regresa al fútbol sudamericano! Luego de un irregular paso por el Wolverhampton inglés, el atacante colombiano regresa al continente para unirse a las filas del Palmeiras. Fichajazo de cara a la Copa Libertadores 2026.

Es preciso recordar que con los Wolves disputó solamente la primera mitad de la temporada 2025-26, periodo en el que actuó en 26 ocasiones con un balance de dos goles y una asistencia.

Le puede interesar: Jhon Arias se despide del Wolverhampton con emotivo mensaje: razón por la que llegará a Palmeiras

Jhon Arias es nuevo jugador de Palmeiras

“¡Bienvenido, Jhon Arias! ¡El delantero colombiano de 28 años llega para reforzar al Verdão!“, fue el mensaje en redes sociales con el que se presentó al habilidoso futbolista y se le añadió el siguiente video:

Reforço na ‘𝒶𝓇𝒾𝒶’, highlights na timeline! 😅🎞️ pic.twitter.com/g37HIBFRHb — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

Arias refuerza entonces al Palmeiras, luego de que Fluminense, su exequipo, no hiciera efectiva la cláusula de repatriación al no poder igualar la oferta que, según versiones de prensa, rondaría los 25 millones de euros.

Atrás queda entonces el idilio con el ‘Flu’ y empieza una nueva etapa con uno de los clubes más populares de Brasil.

Lea también acá: James Rodríguez en la MLS: Conozca rival, día y hora para su posible debut con el Minnesota

En el comunicado de presentación, se informa que Jhon Arias, de 28 años, firmó por los próximos cuatro años, es decir hasta diciembre del 2029. Adicionalmente, se recuerda ques es el undécimo colombiano en portar la casaca del Verdao, luego de: Richard Ríos, Eduard Atuesta, Freddy Rincón, Harold Lozano, Faustino Asprilla, León Darío Muñoz, Pablo Armero, Yerry Mina, Miguel Ángel Borja e Iván Angulo.

"Versátil y táctico, Arias puede jugar como extremo o centrocampista y también es conocido por su velocidad, fuerza y ​​capacidad de decisión“, se aclara sobre sus características sobre el terreno de juego.

Um novo capítulo se inicia... 🇨🇴🫶 pic.twitter.com/81XcclLScT — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

Palmeiras se convierte en el séptimo club en el profesionalismo para Jhon Arias, segundo en Brasil luego del mencionado Fluminense. Ahora, deberá trabajar fuertemente para entrar rápidamente en la consideración del entrenador Abel Ferreira, todo esto con el objetivo de tener la regularidad necesaria para llegar a punto a la Copa del Mundo.

Entérese de: Luis Suárez se pronunció tras lesionar de gravedad a un rival: “Me dejó destrozado”

Fecha y hora del posible debut de Jhon Arias en Palmeiras

Teniendo en cuenta que el próximo partido de Palmeiras está programado para este mismo domingo 8 de febrero ante Corinthias, se espera que el debut de Jhon Arias quede programado para el jueves 12 de febrero ante Internacional de Porto Alegre o el domingo 15 del mismo mes ante Guaraní.