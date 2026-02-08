Mauricio González y su alegría por compartir equipo con James Rodríguez: “Va a marcar mi carrera”

Mauricio González, exjugador del Deportes Tolima, se sumará, junto a James Rodríguez, al Minnesota United a partir del próximo campeonato. El extremo chocoano de 21 años, expresó su alegría por compartir equipo con el capitán de la Selección Colombia, en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

Sobre la posibilidad de sumarse a la MLS y estar junto a James, González manifestó: “La expectativa es competir, primero. No sé mucho con qué me voy a encontrar, pero tengo muchas expectativas, porque sé que es el 10 de la Selección Colombia, una persona que siempre he admirado y ahora compartir camerino con él y disfrutar con él va a ser algo que va a marcar mi carrera”.

Apenas un semestre en el Tolima le bastó a Mauricio González para llamar la atención de un club internacional. Durante la segunda mitad del año pasado, el jugador disputó 27 partidos, aportando cinco goles y tres asistencias.

El extremo reveló que Atlético Nacional buscó ficharlo; sin embargo, Tolima no quería dejarlo partir a otro equipo del fútbol colombiano. “Hubo algunos equipos, pero no era fácil salir del Tolima para otro equipo aquí mismo... estuvo cerca Nacional”, explicó.

El extremo continúa en Colombia, dado que aún no ha podido solucionar un tema con la Visa estadounidense; no obstante, ya firmó contrato con el Minnesota United. “Yo tengo contrato desde el cuatro de enero con ellos. Cinco años hasta el 2030”, puntualizó.