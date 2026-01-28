Video: Golazo de Juan Fernando Quintero en juego de River Plate ante Gimnasia
El volante antioqueño convirtió su primer tanto en lo que va de la presente temporada.
El volante colombiano Juan Fernando Quintero fue el encargado de abrir el marcador en el triunfo parcial de River Plate 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata, en juego por la segunda fecha del fútbol argentino.
A los 41 minutos del encuentro, JuanFer asumió un tiro libre al borde del área, el antioqueño sorprendió con un disparo potente al poste de la mano derecha del arco defendido por Nelson Insfrán, quien esperaba un disparo hacia su otro poste.
Quintero venía de ser protagonista en el inicio del campeonato, luego de dar la asistencia a Gonzalo Montiel, también en una pelota quieta, para el triunfo 0-1 sobre Barracas Central.
Noticia en desarrollo...