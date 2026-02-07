Embajador de China en Colombia destaca avance en relaciones entre ambos países y en infraestructura

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Embajador de China destaca avance de relaciones con Colombia y cooperación en infraestructura y educación

El embajador de China en Colombia afirmó en La Luciérnaga que las realciones bilaterales entre ambos países se encuentran en uno de sus mejores momentos, con avances concretos en infraestructura, educación, intercambio cultural y proyecto internacional.

Zhu Jingyang, resaltó la importancia estratégica de Colombia para China en América Latina y subrayó la necesidad de seguir profundizando la cooperación política y económica.

Relaciones China-Colombia y agenda bilateral

El emabajdor aseguró que el vínculo entre China y Colombia se ha fortalecido de manera sostenida en los últimos años, con un enfoque especial en proyectos de largo plazo que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos.

Destacó que, aunque los proceso en Colombia suele ser complejos y extensos, existe una voluntad firme de ambas partes para sacar adelantes iniciativas entre ambos gobiernos.

“Las relaciones están bastante desarrolladas y seguimos avanzando”, señaló, al tiempo que insistió en que la cooperación debe entenderse como un trabajo conjunto y paciente entre los dos gobiernos.

Metro de Bogotá y proyectos de infraestructura

Uno de los ejemplos más visibles de esa cooperación es el Metro de Bogotá, proyecto emblemático ejecutado con participación china. El embajador reconoció que no ha sido fácil su desarrollo, debido a los largos procesos de planeación y debate, pero destacó que el avance es significativo.

Según explicó, el proyecto cerró 2025 con cerca del 70 % de ejecución y se espera que alcance el 90 % en 2026, con el objetivo de iniciar operación en 2028.

Además, mencionó otros proyectos de infraestructura en el occidente del país que buscan reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la productividad entrer Bogotá y Cundinamarca, recordando un principio clave de la cultura china: “el tiempo es oro y la eficiencia es vida”.

Inversión, comercio y cooperación económica

El diplomático subrayó que China ve a Colombia como un socio con alto potencial en inversión, comercio y desarrollo tecnológico. Señaló que el interés de empresarios chinos por el país ha aumentado, especialmente en sectores como infraestructura, energía y economía digital.

No obstante, indicó que avanzar en temas como la facilitación de visados es clave para impulsar el turismo, los negocios y la inversión bilateral, un proceso que, dijo, requiere esfuerzos conjuntos de ambos gobiernos.

Según afirmó, muchos de los beneficiarios aseguran que estudiar en China “les cambió la vida” y ahora el reto es aplicar ese conocimiento en Colombia.