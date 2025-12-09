Observatorio Colombia-China: así es la nueva herramienta clave para analizar el comercio bilateral
Natalia Tobón, directora del Observatorio Colombia-China, aseguró que el nuevo observatorio permitirá rastrear productos de China con detalle arancelario.
Directora de la oficina comercial de ProColombia en China, Natalia Tobón, en su cargo. Foto: http://china.embajada.gov.co
Noticia en desarrollo