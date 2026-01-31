Más tecnología contra el crimen: Alcaldía entrega equipos de comunicación de punta a la Policía

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, realizó una nueva entrega de 30 equipos tecnológicos de comunicación, en esta ocasión, a la Policía Metropolitana de Cartagena. Se continúa así con el fortalecimiento de los canales operativos que permiten una comunicación directa, permanente y coordinada entre las estaciones y subestaciones de Policía.

Esta nueva dotación complementa la estrategia de seguridad colaborativa que integra tecnología, fuerza pública y comunidad, facilitando la recepción inmediata de alertas y reportes generados en tiempo real.

Con esta tecnología, la Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, busca mejorar la capacidad de reacción ante hechos delictivos y fortalecer la atención oportuna a la ciudadanía.

Los equipos entregados a la Policía Metropolitana permiten comunicación especializada, geolocalización en tiempo real y activación de alertas de emergencia, lo que optimiza la coordinación entre los uniformados, quienes cuentan con la disposición permanente para la prevención del delito y la generación de información clave en el territorio.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la importancia de continuar fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía Metropolitana a través de las herramientas que sean necesarias.

“Nuestra Policía, como principales aliados de la Alcaldía Mayor de Cartagena en el fortalecimiento de la seguridad integral de la ciudad, merece que le brindemos todas las herramientas necesarias para mejorar su trabajo. Y eso estamos haciendo: invertir en el orden y la convivencia de todos los cartageneros. Con estos equipos, nuestros policías, esos valiosos héroes, estarán más conectados en esa ardua y dura labor contra el crimen”, dijo Turbay Paz.

Por su parte, el director general de Distriseguridad, Jaime Hernández, destacó la importancia de esta entrega como un complemento fundamental del sistema tecnológicos con el que ya cuenta la Policía: “Hemos entregado herramientas y tecnología a la Policía. Hay que seguir mejorando la comunicación entre la ciudadanía y la comunidad, como lo hemos hecho con la modernización de la línea 123 y civil, y esta entrega de celulares permite que la comunidad tenga contacto directo en tiempo real con la Policía ante cualquier hecho de inseguridad “.

Estás dotaciones consolidan un modelo de seguridad apoyado en la tecnología y el trabajo articulado con sectores estratégicos de la ciudad, mejorando la capacidad operativa de la Policía Metropolitana y fortaleciendo la comunicación directa entre ellos.

“Después de un diagnóstico y un trabajo juicioso y para cerrar las brechas de la delincuencia común, hoy, con la entrega de estos equipos, la comunidad podrá contar con nuevas soluciones, para que la comunicación sea más expedita, rápida y oportuna. Con estos equipos fortaleceremos los grupos por las diferentes plataformas para escuchar y atender las necesidades que nos manifiesten, mejorando el vínculo de confianza” expresó el brigadier general Gelver Yecid Peña, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.