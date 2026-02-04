Primera Línea del Metro de Bogotá supera el 72% de avance: sigue cumpliendo el cronograma

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recorrió las obras de la Primera Línea del Metro en la calle 58 con Avenida Caracas, en donde entregó un nuevo balance del proyecto.

“Hoy, desde la calle 58 con Caracas, podemos reportar que el Metro llegó al 72,13 % de avance. Seguimos a buen ritmo. Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, aseguró el mandatario.

Uno de los principales avances es el de la infraestructura del viaducto, que ya cuenta con 10.650 metros construidos, lo que refleja una ejecución significativa en la estructura principal del sistema.

El viaducto en la Avenida Caracas avanza de manera acelerada, según Galán. En esta zona actualmente funcionan tres vigas lanzadoras que son las que optimizan el tiempo de la obra.

Asimismo, el proyecto continúa fortaleciendo su componente operativo con las pruebas técnicas de los trenes y con la llegada del sexto tren a Cartagena.

La Alcaldía de Bogotá reafirma el compromiso de continuar con la ejecución del proyecto conforme a lo planeado, garantizando que el Metro de Bogotá siga avanzando como una obra estratégica para la movilidad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de la ciudadanía.

Si las obras continúan avanzando de esa manera, en marzo de 2028 la Primera Línea de Metro entraría en funcionamiento.