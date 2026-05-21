‘Guardián Digital’, propuesta de Sondra Macollins para garantizar trazabilidad de recursos del PAE

Este miércoles, 20 de mayo, habló en los micrófonos de La Luciérnaga, de Caracol Radio en la sección ‘Sin Anestesia’, la candidata presidencial Sondra Macollins Garvin quien, entre otras cosas, explicó cuál es el plan que desde su campaña propone para asegurar el dinero para la alimentación de los niños y el correcto funcionamiento de estrategias gubernamentales como el PAE.

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“La candidata de la tecnología”

Macollins, en su primera intervención, aseguró ser “la candidata de la tecnología” y, adicionalmente, que ese mismo aspecto tecnológico es su “ideología”.

‘El Guardián Digital’

La candidata comentó que dentro de sus propuestas pone sobre la mesa “programas específicos que garantizarán la trazabilidad de todos los recursos”.

Lo anterior, porque según ella, “el día de hoy se roban la plata porque dicen que le dieron a alguien lo que no le dieron y, aparte, le llevan comida vencida a los niños”.

A raíz de esto, planteó la idea de crear un ‘Guardián Digital para que se pueda revisar la trazabilidad de los recursos de diferentes programas, entre ellos el PAE.

“Con una trazabilidad de un aplicativo que se llama el ‘Guardián Digital’ con con identificación biométrica, vamos a garantizar que cada niño es el que dice del programa que es, y se le va a dar la comida que no esté vencida, sino que sea saludable. Eso ya existe. No lo han aplicado y no lo ponen porque así tienen los controles y así no se pueden robar la platica que se roban del PAE. Pero ya lo vamos a implementar y vamos a tener la garantía de que todos los niños de todo el programa van a recibir lo que se merecen.

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