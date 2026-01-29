Llegan al 60% las obras de las calles comerciales del sector 12 de Octubre en Bogotá. Fotos: suministrada.

La reconocida Zona M en Bogotá es un importante sector comercial especializado en muebles y decoración que está ubicado en la carrera 50 entre las calles 72 y 79B.

Desde 2018 las obras en esta zona para mejorar el espacio público y la malla vía quedaron contratadas, pero presentaron retrasos. En 2020 tenían que entregarse pero solo alcanzaron el 32% de ejecución.

En 2024 se inició un nuevo proceso licitatorio que se suscribió en diciembre de ese año y su etapa de obra arrancó en abril de 2025.

Verificación obra

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, recorrió y verificó los avances de este proyecto.

Cuando llegamos nosotros, continuaba la obra en un avance del 33 % de ejecución de obra, tuvimos todo el proceso de una nueva licitación para un nuevo contrato que se firmó en diciembre del 2024 y arrancó en 2025. Ya hemos avanzado y logramos un 60 % de avance de obra y debemos terminar este año” , afirmó Molano.

El IDU proyecta la entrega total de la obra para el segundo semestre de este 2026, para completar y cerrar los frentes de obra en la ciudad y mejorar la movilidad.