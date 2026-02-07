DT del Pasto exigió retirar a un periodista de la rueda de prensa: así fue la tensa y polémica pelea

La quinta jornada del fútbol colombiano tuvo en su programación el partido entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, compromiso que terminó igualado a cero (0-0) en el Departamental Libertad.

Duelo sumamente igualado entre el club que venía siendo líder del campeonato y uno de sus escoltas. Las pocas oportunidades de gol que hubo durante los 90 minutos llegaron más que todo en favor del conjunto santandereano, que poco a poco va engranando más y más de la mano del entrenador Leonel Álvarez.

Tensa rueda de prensa del Deportivo Pasto

Posteriormente, durante la conferencia de prensa, el entrenador español Jonatha Risueño se mostró sumamente molesto con la prensa nariñense por formar un ambiente no tan favorable hacia el equipo, según comentó, a pesar de tener un brillante inicio de campeonaton con 10 puntos de 15 posibles.

La tensión inició desde la primera pregunta, cuando cuestionaron al DT por el flojo primer tiempo de sus dirigidos, a lo que contestó con vehemencia: “La verdad es que... Veo el fútbol muy diferente a ti. Con todo el respeto del mundo, y más con una persona que ha trabajado muy cerca de nosotros, me parece una pregunta con una visión que no es de sumar, ni de la realidad de lo que ha pasado en el partido. Ya vienen muchos (preguntas) así. Dentro no estamos contentos en como generan ese ambiente”.

Tras esto explicó que la primera mitad fue “totalmente controlada”, debido a que Bucaramanga “no tuvo niguna opción de gol”, mientras que el Pasto “dominó por completo el partido frente a un rival con proceso largo y buenos jugadores”. Y cuestionó al periodista nuevamente: “Que usted, que es una persona cercana a nosotros, la primera pregunta que me haga sea que el rival haya sido mejor que nosotros en la primera parte, pues... A sumar más en la energía que meten”.

Lo anterior descontroló el ambiente, pues cada intervención de ambas partes iba acalorando cada vez más y más el malestar.

Enfrentamiento de Risueño y los periodistas

En la siguiente pregunta, le recordaron al director técnico español que la primera opción a puerta fue del Bucaramanga, desvirtuando así lo dicho sobre la supuesta superioridad del elenco pastuso en la primera parte del compromiso. Lo anterior, lejos de calmar el ambiente, lo avivó.

“Cada opinión y cada pregunta que hacen es dañina y buscan siempre lo negativo, desde el primer día. Pasa que uno tiene paciencia y va manejando. La verdad que me parece una autodestrucción total, no me extraña lo que pasaba aquí años anteriores... El día de Millonarios entraron y aplaudieron; ahora, empatamos contra un gran equipo. Como no tengamos humildad, nos vamos a autodestruir. No somos ni Nacional, ni Junior, ni Bucaramanga, ni esos procesos de 7-8 equipos grandes, incluyendo al Tolima", expresó vehementemente Risueño.

Posteriormente, dijo que no coincidía “nada” en lo que apreció el periodista e incluso lo acusó de tener “un desconocimiento total de todo”. En este orden de ideas, advirtió que tomó la determinación de “parar” a la prensa, puesto que “lo que ustedes dicen termina provocando a la grada”.

Y la discusión llegó a su punto más alto, cuando Risueño puso como ejemplo de lo anterior las críticas contra el joven Jonathan Perlaza: “Miren la situación tan maluca que han provocado con Jonathan. Ustedes en vez de criticarlo deberían aplaudir por donde pasa ese chaval, porque si tienen trabajo indirectamente es gracias a él”.

Con esto, la armonía se perdió por completo. De inmediato se escucharon reclamos de periodistas diciendo que “eso que acaba de decir es una falta de respeto” o incluso otros sentenciaron que “llevamos mucho tiempo en esto, profesor”.

Uno de los periodistas más molestos siguió criticando, hasta que el DT español lo confrontó: “Usted me respeta, igual que yo a usted y me deja contestar la pregunta, que encima no tiene ni educación y lo acaba de demostrar. Si usted vuelve a hablar, la rueda de prensa no continúa. ¿O quiere también hacer daño a todos los compañeros, igual que a mí?“.

Y complementó: “Usted para opinar tiene sus programas y es un profesional, pero acá viene a preguntar y no a opinar”.

El siguiente cuestionamiento, fue enfocado a las razones del entrenador en “venir prevenido” con la prensa a este tipo de charlas, algo que, según dijo el periodista, no se había visto en las décadas que llevaba como profesional.

Risueño no se guardó nada, aunque nuevamente fue interrumpido por quejas de los presentes en la sala: “No sé si vengo prevenido o no, pero realmente no me gusta la autodestrucción. Usted me dice que lleva 30 años, pero los que han pasado por aquí hablan de lo mismo, si quiere le preguntamos a lo del año pasado, el anterior y el anterior. A lo mejor el problema es usted que lleva 30 años, porque si durante ese tiempo es el mismo problema, pues... (Esa es su opinión*) Pues si me preguntan, tendré que dar mi opinión o me callo“.

“Generan un ambiente que no es bueno para lo que ustedes quieren, es decir que al club le vaya bien, crezca, gane partidos y crezca. Sí, vengo prevenido porque no me está gustando lo que están generando y lo venimos aguantando en el grupo desde el primer día... Dejen de destruir, para mí ustedes se están autodestruyendo. Yo les digo lo que pienso y saben que prácticamente hemos tenido relación diaria, pero llega el momento en el que hay que hablar, porque si no ustedes se apoderan de esto”.

DT del Pasto exigió retirar a un periodista de la rueda de prensa

La situación llegó a un nivel crítico en el que tanto periodistas como el director técnico estaban completamente enfadados. Incluso, el mismo Jonathan Risueño exigió que fuese retirada una persona de la sala, debido a que no lo estaba dejando declarar con normalidad.

“¿Lo pueden sacar de la rueda de prensa? No podemos trabajar. ¿Hay un responsable que pueda llamar a alguien de seguridad para que lo saque? No respeta el turno de preguntar, hay que sacarlo", manifestó. A lo que de fondo le contestaron: “Lo que está diciendo ustes es mentira, todo es mentira. No conoce la historia del Pasto”.

Finalmente, Risueño señaló que su malestar se debía a que el periodismo es “una parte muy importante” en el fútbol, pero algunos profesionales “mienten mucho o dicen informaciones falsas”, situaciones que terminan haciendo “daño” a los clubes.

“Cuando llegamos, dijimos que íbamos todos juntos y les dimos facilidades para trabajar, pero ¿cómo lo han pagado? Preguntas negativas, atacando al equipo, noticias falsas. Ahí uno dice que no vamos juntos, hay una acción-reacción y ha llegado el momento de hablar, porque uno parece tonto”, expresó.

Y concluyó: “A darle más naturalidad a la cosa, porque fíjese como cada rueda de prensa todas las preguntas son buscando lo malo, no ha habido una buena o una tertulia que a los jugadores los ensalse. Es una prensa rosa rara, creo yo que están equivocados.

Cuando parecía que todo terminaba ahí, Risueño reiteró en el hecho de que la prensa nariñense “es maluca y autrodestruye”, situación que los periodistas criticaron fuertemente en grupo. Con esto, el jefe de prensa terminó la rueda de prensa, pero el DT español no estuvo de acuerdo: “No que yo no la he acabado, ¿por qué la finalizas?”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Jonathan Risueño